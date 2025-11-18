A uma vitória do acesso à Série A, o Goiás terá alguns desafios que vão além do campo para superar o Remo no jogo que vale ao time goiano uma vaga na elite nacional em 2026. O Leão detém a maior média de torcedores presentes da Série B e será um desafio extra para a equipe esmeraldina. A torcida do clube paraense promete lotar o estádio Mangueirão, com expectativa de público superior a 40 mil pessoas.\nA decisão do próximo domingo (23) também vale o acesso para o Remo, mas o time paraense não depende de si. Além da necessidade de vencer o Goiás, o Leão tem de torcer para a Chapecoense não ganhar do Atlético-GO em casa ou por derrota do Criciúma, como visitante, diante do Cuiabá.\nChances de acesso do Goiás são de mais de 60% na rodada final da Série B\nPara fazer sua parte na equação, o Remo contará com Mangueirão lotado. A expectativa é de público acima de 40 mil pessoas. O recorde de torcedores presentes nesta Série B, inclusive, pertence ao Leão. Na 13ª rodada, a equipe perdeu o clássico paraense por 1 a 0 para o Paysandu com a presença de 45.544 torcedores, sendo 38.154 pagantes.