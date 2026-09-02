O Goiás encara o Fortaleza, no próximo sábado (5), e depois o rival Vila Nova, na quinta-feira (10), com objetivo de voltar a vencer adversários que estão na faixa dos seis primeiros colocados (G6) da Série B. O time esmeraldino só ganhou uma partida, em cinco ocasiões, quando enfrentou um rival que estava em alguma das posições de equipes que vão disputar o acesso à Série A.\nA única vitória do Goiás sobre um time do G6 foi especial por ter sido no clássico contra o Vila Nova, na 8ª rodada. Os times voltam a se enfrentar na próxima semana, na 27ª rodada, no OBA.\nO Goiás ganhou do Vila Nova, na ocasião, por 1 a 0 na Serrinha, com gol marcado por Anselmo Ramon. O time esmeraldino jogou metade do segundo tempo com um jogador a menos e marcou o gol da vitória quando já estava com dez atletas em campo.