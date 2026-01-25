O Goiás vai dar sequência aos confrontos diretos na próxima semana e almeja ocupar a 1ª colocação geral após a série de “jogos de seis pontos”. Depois de vencer a Anapolina, no primeiro destes duelos, no último sábado (24), o time esmeraldino se prepara para encarar a vice-líder Abecat e o líder Vila Nova nos dois próximos jogos no Campeonato Goiano.\nO objetivo do Goiás é manter o embalo, são cinco partidas de invencibilidade, e subir na tabela. A vitória sobre a Anapolina fez com que o time esmeraldino subisse para a 3ª colocação, ultrapassando justamente a Rubra.\nSe vencer a Abecat na quinta-feira (29), o clube alviverde assume a vice-liderança e pode chegar no clássico contra o Vila Nova com chance de assumir a 1ª posição. A meta esmeraldina é finalizar a fase de classificação nas quatro primeiras colocações para garantir mando de campo nas quartas de final do Goianão, caso, claro, se classifique.