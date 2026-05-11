Depois de amargar um cenário de jogadores importantes lesionados, o Goiás vive a expectativa de relacionar todos os 16 atletas que entraram em campo no empate em 2 a 2 contra o Cruzeiro, no Serra Dourada, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, para a partida de volta contra a equipe celeste nesta terça-feira (12), às 21h30, no Mineirão.\nNo duelo entre Goiás e Cruzeiro, no dia 22 de abril, a escalação inicial do técnico Daniel Paulista foi a seguinte: Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lucas Rodrigues, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon.\nNo decorrer daquela partida, saíram do banco de reservas Esli Garcia (que marcou o gol de empate nos acréscimos do 2º tempo), Gegê, Pedrinho, Juninho e Bruno Sávio, nos lugares de Filipe Machado, Lucas Rodrigues, Lourenço, Jean Carlos e Anselmo Ramon, respectivamente.