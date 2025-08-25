O Goiás espera ter uma semana mais leve, tranquila e melhor emocionalmente após vencer o América-MG e recuperar a liderança da Série B. Após a derrota no clássico para o Vila Nova, na 22ª rodada, o clube esmeraldino viveu dias de cobranças, reuniões e com direito a protesto da torcida antes da partida diante do Coelho, na Serrinha, no último sábado (23).Mesmo sem jogar bonito, o time goiano venceu a equipe mineira por 1 a 0 e contou com tropeço do então líder Coritiba, que empatou com o Remo em casa, para reassumir o 1º lugar da competição nacional. Agora, o Goiás quer um ambiente mais leve para tentar uma nova sequência de vitórias.“Somos um grupo que trabalha bastante. Não foi uma semana fácil, mas colocamos a cabeça no lugar e corrigimos o que tivemos que corrigir. Nós trabalhamos bastante para buscar o resultado em casa, retomar a confiança e a liderança. Vamos repetir isso na próxima semana. A liderança é importante e podemos melhorar ainda”, comentou polivalente Moraes, que é lateral de origem, mas tem jogado como atacante, assim como foi diante do América-MG.O Goiás chegou aos 44 pontos e já começa a fazer contas de olho no acesso à Série A. O time esmeraldino terá 15 jogos na sequência da Série B e precisa de 19 pontos para, no mínimo, alcançar a pontuação de 63 pontos, que é a média para garantir uma vaga na elite nacional.Dos 15 jogos que ainda vai disputar na Série B, sete serão como mandante. O time esmeraldino encara Botafogo-SP (o próximo compromisso), Paysandu, Atletico-GO, CRB, Chapecoense, Athletico-PR e Novorizontino em casa. As oito partidas como visitante serão contra Avaí, Coritiba, Ferroviária, Volta Redonda, Athletic-MG, Criciúma, Cuiabá e Remo.“O importante para nós é estar na parte de cima, ocupar a 1ª colocação. Isso vai nos ajudar a conquistar o objetivo (acesso à Série A) o quanto antes. Nem sempre vamos jogar bem, mas o importante é vencer. Não importa se o jogo foi truncado, pesado ou bonito. Vai ter jogo que vamos propor, outros não, mas temos que vencer”, acrescentou o meia-atacante Wellington Rato, que fez a finalização que gerou o desvio do zagueiro Rafa Barcelos e decretou a vitória de 1 a 0 sobre o América-MG.O elenco do Goiás teve folga no domingo (24) e volta aos treinos nesta segunda-feira (25). O time esmeraldino terá a semana livre na preparação para o jogo contra o Botafogo-SP. As equipes se enfrentam no sábado (30), na Serrinha, a partir das 18h30, pela 24ª rodada da Série B.