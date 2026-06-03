Goiás e Sport são os times da Série B que vão disputar o maior número de jogos no menor intervalo entre as partidas durante o mês de junho. A dupla terá agenda diferente neste mês com dois longos períodos de treinos, mas, entre eles, uma sequência de três jogos em oito dias. O time esmeraldino reclama da maneira que a tabela foi montada.\nCom exceção de Ponte Preta e Botafogo-SP, todos os outros 18 clubes vão disputar quatro jogos pela Série B em junho - os clubes paulistas jogaram na segunda-feira (1º) no encerramento da 11ª rodada e farão cinco partidas neste mês.\nA bronca do Goiás é com a definição das datas das próximas três partidas. O time esmeraldino vai enfrentar o Novorizontino em casa no dia 10, depois viaja para encarar o Athletic-MG no dia 14 e encerra a sequência na Serrinha contra o Operário-PR no dia 18.