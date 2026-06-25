O Goiás deve apostar no atual técnico campeão da Série B para reagir na competição nacional. Mozart, de 46 anos, deve ser o novo treinador da equipe esmeraldina. Ele tem negociação avançada para assumir o comando do clube goiano após a demissão de Daniel Paulista, que está acertado com o Ceará. O trabalho do novo técnico da equipe goiana deve começar oficialmente nesta quinta-feira (25).\nO provável novo treinador do Goiás conhece os atalhos para o acesso à Série A. Mozart é o atual campeão da Série B pelo Coritiba. No ano anterior, em 2024, ele liderou o Mirassol na conquista do acesso inédito. Em outras edições, ele bateu na trave: CSA (em 2020 e 2021) e Mirassol (2023). Nesses três anos, ele foi 5º ou 6º colocado.\nO treinador estava livre no mercado desde o fim de maio. Mozart trabalhou por último no Ceará. Ele comandou a equipe em 31 partidas e foi demitido após oscilação na Série B.