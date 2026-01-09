Com a permanência do atacante Jajá definida e a possibilidade de saída do zagueiro Lucas Ribeiro, o Goiás seguirá ativo no mercado da bola para fechar o elenco para a primeira parte da temporada de 2026. A direção de futebol está em busca de oportunidades no mercado e não possui, neste momento, nenhuma prioridade.\nO diretor Michel Alves quer contratar entre três a quatro jogadores nas próximas semanas. A única posição que pode se tornar prioridade é a zaga, caso o zagueiro Lucas Ribeiro deixe o Goiás para atuar no futebol chinês ao longo de 2026.\nO jogador de 26 anos, que tem treinado normalmente, pode ser emprestado para um clube da China, que ainda não teve nome divulgado. A equipe esmeraldina recebeu uma proposta de empréstimo no valor de 300 mil dólares, cerca de R$ 1,6 milhão na cotação desta quinta-feira (7).