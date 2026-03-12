Com 15 jogos de invencibilidade no ano, o Goiás faz um dos melhores inícios de temporada no século. O time esmeraldino tem a chance, nos próximos três jogos, de superar a melhor marca invicta da equipe desde 2000.\nNo recorte dos últimos 26 anos, atual século, o Goiás tem apenas dois melhores inícios de temporada do que o atual. O primeiro foi registrado em 2014, com 16 partidas, e o segundo, que é o melhor, foi construído pelo clube esmeraldino em 2000, com 17 jogos de invencibilidade.\nA atual sequência do Goiás é de 15 partidas. Em 2026, o Goiás tem nove vitórias e seis empates em jogos disputados pelo Campeonato Goiano e pela Copa do Brasil - foram 13 no Estadual e dois no torneio nacional.\nAs vitórias do Goiás foram contra Goiatuba (4-0), Centro Oeste (4-0), Anapolina (2-1), Abecat (1-0), Vila Nova (1-0), Inhumas (1-0), Crac (4-1), Atlético-GO (2-0) e Fluminense/PI (3-0). O time empatou com o Crac em duas oportunidades (0-0 e 1-1) e com a Anapolina (2-2 e 1-1), além de igualdades com o Atlético-GO (1-1) e Gama (2-2).