O Goiás Vôlei segue fazendo história na temporada de 2025/2026, desta vez na Copa do Brasil. Na noite de quarta-feira (28), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, o time esmeraldino venceu o atual campeão Minas, fora de casa, em jogo único pelas quartas de final. As parciais da vitória goiana por 3 sets a 2 foram de 23/25, 26/24, 19/25, 25/17 e 13/15.\nEssa é a primeira vez que o Goiás disputa a Copa do Brasil na história - o torneio eliminatório é disputado desde 2007 e o Minas é o atual campeão. O time goiano contou com o bom desempenho do oposto André Saliba, que foi o maior pontuador do duelo com 28 pontos.\nA fase final da Copa do Brasil será disputada em Londrina, nos dias 7 (semifinal) e 8 (final) de março. Na semi, o Goiás vai enfrentar o Vôlei Renata, de Campinas-SP. A outra chave será entre times mineiros: Praia Clube x Sada Cruzeiro. Os horários dos duelos ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).