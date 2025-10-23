Bárbara Valim era técnica de enfermagem e tinha dois empregos (Reprodução/Instagram Bárbara Valim)\nO Goiás Esporte Clube prestou uma homenagem, nesta quarta-feira (23), à torcedora Bárbara Valim Silva, de 28 anos, morta a tiros pelo ex-companheiro em um condomínio de Goiânia. O clube publicou nas redes sociais uma arte que mostra a técnica de enfermagem com a boca coberta por mãos com flores.\nQuando uma mulher é assassinada, todas somos. Bárbara Valim Silva, de 28 anos, foi morta de forma covarde, sem sequer ter a chance de se defender. Nem a existência de uma medida protetiva foi suficiente para impedir que o feminicídio tirasse sua vida e deixasse dois filhos sem a mãe”, diz parte da legenda da publicação.\nAO POPULAR, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), que representa o investigado, informou que não vai comentar o caso.