Na noite desta quarta-feira (11), na Serrinha, o Goiás fez o dever de casa, goleou o Fluminense-PI por 3 a 0 e se classificou para a 4ª fase da Copa do Brasil. Os gols da partida foram anotados pelo goleiro Tadeu, em cobrança de pênalti, Cadu e Lucas Lima.\nCom a vaga assegurada na 4ª fase, o Goiás faturou R$ 1,68 milhão, totalizando R$ 4,59 milhões de premiação na Copa do Brasil até o momento.\nO próximo adversário do time esmeraldino será o Maringá, que eliminou o Uberlândia com uma vitória de 3 a 2. Será novamente um jogo único, que está marcado para a semana que vem, entre os dias 18 e 19, com mando de campo paranaense.\nO jogo\nDesde o apito inicial, o Goiás jogou com tranquilidade no gramado da Serrinha. O Fluminense-PI apostava nos contra-ataques rápidos e, em algumas situações, até encontrava algum jogador em boa condição, mas a marcação esmeraldina sempre acabava afastando o perigo.