Em meio à reta final da Série B e a busca pelo acesso para a Série A, o Goiás fez movimentações em seu elenco. Antes mesmo do fim da temporada, o time esmeraldino rescindiu os contratos do meia Martín Benítez e do volante Rodrigo Andrade, de maneira unilateral, com o intuito de enxugar o plantel e manter apenas o “essencial”.As duas saídas ocorrem por causa de rendimentos aquém do esperado. A diretoria esperava que Benítez resolvesse os problemas de criação do time, apesar de reconhecer que a equipe perderia força na marcação quando o meia argentino estivesse em campo. No entanto, ele sofreu com problemas físicos e teve poucas oportunidades.No caso de Rodrigo Andrade, era jogador considerado para compor o elenco e brigar pela titularidade. No meio do ano, o jogador chegou a despertar o interesse da Chapecoense, e o Goiás cogitou negociá-lo, mas o ex-treinador do clube, Vagner Mancini, solicitou a permanência e o atleta teve uma sequência, mas amargou atuações irregulares.As rescisões também serviram como um recado da diretoria de que atletas que não estiverem rendendo o esperado deixarão o time, mesmo que o ano esteja no fim e as atenções estejam totalmente concentradas em buscar o acesso, a quatro jogos do encerramento da Série B. É uma forma de motivar os jogadores a se manterem concentrados na briga por uma vaga na Série A de 2026.Benítez e Rodrigo Andrade chegaram em circunstâncias diferentes ao Goiás. Apesar dos problemas físicos recorrentes na carreira, Benítez foi contratado com a esperança de reeditar uma parceria de sucesso que havia feito com o técnico Vagner Mancini, quando ambos trabalhavam no América-MG.Além disso, o meio-campista chegou com status de jogador importante, até por já ter defendido clubes como Grêmio, Vasco, São Paulo e Independiente, da Argentina. Contudo, no time alviverde, Benítez não rendeu o esperado e fez apenas nove jogos, sem participar diretamente de nenhum gol - ainda levou um cartão vermelho no banco de reservas.Benítez tinha contrato por produtividade. Em caso de acesso na Série B e participação do atleta em pelo menos 60% dos jogos da campanha, haveria renovação automática para 2026. Na prática, o meia disputou apenas 26,47% do total. Mesmo se não tivesse rescindido, jogasse as quatro rodadas finais e o Goiás subisse, Benítez chegaria a apenas 34,21% do total.Rodrigo Andrade, ao contrário de Benítez, que foi contratado em maio deste ano, havia acertado com o Goiás em dezembro de 2024. O volante não chegou com status de estrela, mas vivia a expectativa de conquistar o terceiro acesso seguido na carreira - em 2023, subiu com o Vitória e em 2024, com o Mirassol.Logo na estreia da Série B, Rodrigo Andrade fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas. Na temporada como um todo, o volante marcou duas vezes e deu duas assistências em 24 partidas disputadas. Na estreia do técnico Fábio Carille, em revés por 3 a 1 contra a Chapecoense há duas rodadas, ele foi titular e acabou substituído no intervalo. Na mais recente vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, um jogo depois, sequer foi relacionado.