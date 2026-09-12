O Goiás terá de ter um aproveitamento praticamente perfeito para ter chance de disputar o acesso à Série A por meio dos playoffs da Série B - ficar entre 3º e 6º lugares. Em crise na Segundona e superado pelo rival Vila Nova na última rodada, o clube esmeraldino ainda acredita que pode reagir no campeonato, mas terá de mudar completamente a rota para melhorar sua condição na corrida por uma vaga na elite em 2027.\nA equipe esmeraldina perdeu os dois últimos jogos na Série B - para Fortaleza (1 a 0) e Vila Nova (2 a 0 - e ampliou os números ruins na competição.\nO Goiás faz seu segundo pior início de returno em nove participações nos pontos corridos da Série B, desde 2006. A atual campanha, em oito jogos no 2º turno, tem duas vitórias, um empate, cinco derrotas e aproveitamento de 29,2%.\nConsiderando as nove participações e o recorte dos oito primeiros jogos no 2º turno, a campanha do Goiás em 2026 só é melhor do que a temporada de 2011. Na ocasião, foram dois empates e seis derrotas com aproveitamento de 8,3%.