O elenco do Goiás faz seu último treino em Goiânia e viaja, na manhã desta sexta-feira (21), para Belém, onde enfrentará o Remo no próximo domingo (23) no jogo que vale o acesso à Série A para o clube goiano.\nAntes do embarque, o elenco do Goiás terá o último treino em Goiânia. Normalmente as atividades começam às 9 horas, mas nesta sexta-feira a previsão é que o treino tenha início por volta das 7h30. Após a atividade, a delegação vai direto para o aeroporto Santa Genoveva e embarca para Belém no fim da manhã.\nA preparação do Goiás será encerrada em solo paraense no sábado (22). O time goiano terá o último treino no CT do Paysandu e enfrenta o Remo no domingo, a partir das 16h30.\nEm Belém, o Goiás terá forte esquema de segurança. Dez seguranças particulares foram contratados e acompanharão a delegação esmeraldina em todos os locais. Os deslocamentos na cidade paraense terão escoltas.