O Goiás fechou a janela de transferências com quatro contratações. O clube esmeraldino buscou peças pontuais no último período ativo para transferências na atual temporada. Os reforços foram o lateral direito Fábio, contratado no último dia de janela, nesta terça-feira (2), o lateral esquerdo Moraes, o meia Brayann e o meia-atacante Wellington Rato.\nFábio e Wellington Rato assinaram por empréstimo até o final do ano. Brayann tem contrato em definitivo até o fim de 2027, enquanto o vínculo de Moraes é válido até o final do ano que vem.\nTodas as contratações foram em posições que a comissão técnica tinha como prioridade. A única que não estava planejada era a de Fábio. O lateral direito foi contratado junto ao Anápolis após Willean Lepo sofrer uma fratura na mão durante treino nesta terça-feira (2).