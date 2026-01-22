O Goiás fechou a 4ª rodada do Campeonato Goiano com mais uma goleada, a segunda aplicada pelo clube na fase inicial da competição. A equipe esmeraldina não teve dificuldades para golear o Centro Oeste por 4 a 0 na tarde de quinta-feira (22), no Estádio da Serrinha, complementando o jogo que havia sido iniciado e suspenso na noite de quarta-feira (21), durante o intervalo, por causa da chuva intensa que caiu sobre Goiânia.O time alviverde voltou a campo com a vantagem de 1 a 0 - gol do lateral Diego Caito - e marcou mais três vezes em menos de 20 minutos. O Goiás soma 8 pontos e se mantém invicto - duas vitórias (por goleada de 4 a 0) e dois empates.Na próxima rodada do Estadual, no sábado (24), sairá da capital goiana para medir forças com a Anapolina, embalada pelas três vitórias seguidas. O jogo será disputado no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, às 19 horas. Estava previsto para iniciar às 16 horas, mas, como houve a suspensão da partida de quarta-feira (21) para quinta (22), a Federação Goiana de Futebol (FGF) decidiu pela mudança de horário, agendando a partida o início da noite, respeitando o intervalo de 48 horas entre uma partida e outra.A decisão da entidade não foi bem digerida pelo treinador do Goiás, Daniel Paulista, mas acabou aceita por ser, entre as alternativas de datas posteriores disponíveis, a “menos prejudicial” na avaliação do técnico. “Não só hoje (quinta-feira, 22), a tabela não está favorecendo a nossa equipe, de maneira geral. Desde o jogo marcado em Catalão (0 a 0 com o Crac, na quinta-feira à noite, dia 15) e o clássico de domingo (dia 18, com empate por 1 a 1 com do Atlético-GO) à tarde, você vê que a tabela foi mal ajustada”, reclamou o técnico.“Diante das alternativas que tínhamos (na tabela), escolhemos esta, a que pode ter menos impacto sobre o grupo. Ideal não é”, falou Daniel Paulista, que lamenta o fato de o elenco sair do jogo concluído nesta quinta-feira (22) para só um dia de recuperação dos jogadores.“Poderíamos ter uma tabela mais justa. Não estamos vendo isso acontecer com as outras equipes. Mas não vou ficar reclamando disso, vamos continuar trabalhando”, disse Daniel Paulista.Na goleada sobre o Centro Oeste, a comissão técnica rodou o time a partir da metade do segundo tempo.Daniel Paulista ressaltou que cinco jogadores da base foram utilizados, no gramado molhado de quarta-feira (21) e no campo seco de quinta-feira (22) na Serrinha: os laterais Diego Caito e Danilo, os volantes Lucas Rodrigues e Baldória e o atacante Pedrinho, além do atacante Jean Carlos, que veio do time sub-20 do alviverde após ter atuado nas categorias de base do Atlético-GO. “São ativos de segurança para continuar nos ajudando. Estamos no caminho certo”, apontou o treinador.Na partida de dois tempos em dois dias, o primeiro gol foi do lateral Diego Caito, aos 22 minutos do primeiro tempo, na noite chuvosa de quarta-feira (21). Na retomada do jogo, sem temporal e com o gramado em excelente condição de jogo, um dos destaques foi o zagueiro Luisão. Ele fez um gol de cabeça aos 19 minutos, após cruzamento de Lourenço - foi o segundo gol de Luisão.O atacante Anselmo Ramon fez as pazes com as redes adversárias, marcando duas vezes, aos 3 minutos, de cabeça, e na bela conclusão por cobertura, após falha do goleiro, aos 21 minutos. O jogador ainda não tinha marcado em 2026.