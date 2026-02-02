A torcida e os jogadores do Goiás saíram do Estádio da Serrinha, no inicio da noite de domingo (1º), festejando uma das vitórias mais significativas nos últimos anos. Marcado por insucessos nos clássicos contra o Vila Nova, o alviverde espantou um jejum de dez jogos - seis vitórias vilanovenses e quatro empates - sem triunfo sobre o alvirrubro em 2024 e 25.“(Vitória) foi o assunto do nosso pós-jogo. Vencer o grande rival tem de ser comemorado. Mas o trabalho tem de continuar. Outros clássicos podem vir pelo caminho. O nível dos adversários vai aumentar, o nosso também tem de crescer”, avaliou o técnico Daniel Paulista. A meta é clara - conquistar o título do Estadual, algo que o clube não consegue desde 2018. O time e a comissão técnica se prepararam mentalmente para quebrar a escrita do rival.O Goiás encarou o clássico como um campeonato à parte dentro do Campeonato Goiano. Em casa, o esmeraldino foi superior, usou melhor os lados do campo, atacou um pouco mais e bateu a equipe colorada por 1 a 0. O gol saiu não de um chute preciso, mas de uma conclusão marota do lateral Diego Caito, que não acertou a bola como queria, mas fez o suficiente para enganar o goleiro Airton, aos 33 minutos do primeiro tempo.O Goiás lidera o Estadual com 17 pontos, está invicto (cinco vitórias e dois empates) e tem a defesa menos vazada (um gol sofrido, do Atlético-GO). “Acho que podemos evoluir em todos os sentidos. Defensivamente, a equipe tem se comportado bem, tem solidez”, frisou o técnico. O clássico começou com dez minutos de atraso, por causa de problemas técnicos no VAR, e terminou com um princípio de confusão no gramado da Serrinha envolvendo alguns jogadores e dirigentes dos dois clubes, principalmente os vilanovenses, que apelaram e tentaram partir para cima do zagueiro Luisão, que foi comemorar com a torcida o resultado na partida em meio à fumaça gerada pelos torcedores. Luisão e Willian Maranhão foram expulsos. Daniel Paulista destacou a importância da construção ofensiva do time, que passa a valorizar a posse de bola a partir do campo de defesa. No lance do gol, a bola passou a ser trabalhada após reposição de Tadeu e passando por Gegê antes do meio de campo. Gegê deixou Jajá em condições de entrar pelo meio da defesa e tocou para Diego Caito. “A bola longa faz parte, mas não pode ser a única alternativa e padrão da equipe. Nós temos qualidade (para colocar a bola no chão e tocá-la). Nós vamos evoluir”, explicou o treinador, que teve de tirar os atacantes Jean Carlos e Jajá, ao mesmo tempo, porque estavam desgastados. O alviverde assumiu a liderança do Estadual, manteve a invencibilidade e faz um início de competição em que mostra que está mordido pelo jejum de sete anos sem títulos do Estadual - foi campeão em 2018, pela última vez.O último compromisso do Goiás na 1ª fase do Goianão está marcado para o próximo domingo (8), às 16 horas, contra o Inhumas, fora de casa. O alviverde depende somente das próprias forças para se garantir como 1º colocado geral, em um cenário no qual enfrentaria o 8º melhor time classificado para a etapa de mata-mata. Além disso, o esmeraldino busca decidir em casa a vaga para a semifinal.