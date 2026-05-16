O Goiás ganhou do Botafogo-SP por 1 a 0 na noite deste sábado (16), na Serrinha, pela 9ª rodada da Série B. É a segunda vitória seguida do clube esmeraldino na Segundona, algo que a equipe ainda não tinha conseguido na competição. Com 13 pontos, o Goiás entra, pelo menos momentaneamente, na faixa de classificação para os playoffs de acesso, mas pode ser ultrapassado até o fim da rodada.\nO gol da vitória foi de Kadu Sousa, que marcou pela primeira vez com a camisa esmeraldina.\nNa próxima rodada, o Goiás enfrenta o Avaí, fora de casa, no próximo domingo (24).\nO Botafogo-SP chega ao sétimo jogo sem ganhar e pode até entrar na zona de rebaixamento até o fim da rodada.\nQuem é Thiago Rodrigues: conheça o novo titular do gol do Goiás\nGoiás renova contratos de lateral e goleiro revelados pelo clube\nCopa do Brasil Feminina: Planalto elimina Paysandu nos pênaltis e avança; Vila Nova cai para o Minas Brasília