Pela 37ª rodada da Série B, na tarde deste domingo (16), o Goiás ganhou do Novorizontino por 1 a 0, com gol de Anselmo Ramon, e está a uma vitória do acesso. A equipe esmeraldina retornou ao G4 da Segundona e encerrou a sequência de quatro jogos sem vencer na Serrinha.\nCom o resultado, o Goiás subiu para 4º lugar, com 61 pontos. Já o Novorizontino se manteve em 7º, com 57, e não tem mais chances de subir para a Série A.\nPara confirmar o acesso, o Goiás precisa apenas vencer o Remo fora de casa na última rodada, no próximo domingo (23), às 16h30. O time pode até subir com um empate, mas dependeria de um novo tropeço da Chapecoense.\nO jogo\nO 1º tempo começou quente, tanto pelo que estava em jogo quanto pelo clima de 32ºC em Goiânia. A primeira boa chance foi do Goiás, aos cinco minutos, quando Jajá bateu e o goleiro Jordi defendeu em dois tempos. Aos nove, Jajá arrancou em velocidade, enfileirou marcadores, mas bateu fraco. Jordi defendeu e, no rebote, o atacante cabeceou torto para fora.