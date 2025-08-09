O Goiás ganhou do Operário-PR por 2 a 1 na noite deste sábado (9), no Estádio da Serrinha, voltou a vencer na Série B após três jogos e se mantém na liderança da competição, agora com 41 pontos. A partida foi válida pela 21ª rodada da Segundona. Moraes e Messias marcaram os gols do time da casa. Boschilia fez o do Operário-PR.\nO clube esmeraldino entrou em campo precisando só de um empate para seguir na liderança, já que o Coritiba empatou com a Chapecoense no dia anterior e ficou apenas um ponto à frente do clube esmeraldino, que garantiu mais uma rodada na liderança, 2 pontos à frente do vice-líder Coxa.\nNa próxima rodada, o Goiás tem clássico pela frente. O clube esmeraldino enfrenta o Vila Nova, no OBA, no próximo sábado (16), às 18h30.\nAparecidense empata aos 50 do 2º tempo e se classifica às oitavas da Série D