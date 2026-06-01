O elenco do Goiás ganhou folga de dois dias, e se reapresenta nesta terça-feira (2), antes de iniciar um período de treinos que vai preparar a equipe para uma sequência de três partidas em oito dias. A equipe esmeraldina, que empatou com o Atlético-GO por 1 a 1 no último sábado (30) e manteve invencibilidade em clássicos em 2026, terá calendário atípico no mês de junho, com apenas quatro jogos.Serão dez dias até o próximo compromisso na Série B. O Goiás só volta a jogar no dia 10 de junho (quarta-feira), quando vai encarar o Novorizontino pela 12ª rodada em casa. Depois, no dia 14, já durante a Copa do Mundo, a equipe goiana desafia o Athletic-MG fora de casa. A maratona será encerrada novamente na Serrinha, no dia 18, diante do Operário-PR.Logo após essa sequência de três partidas em oito dias, com direito a viagem para São João del Rei (MG), o Goiás terá mais dez dias de descanso antes de voltar a campo e enfrentar o Náutico, em 28 de junho, nos Aflitos.O técnico Daniel Paulista reclamou da maneira como o calendário dos próximos jogos do Goiás foi definido pela CBF, mas vai aproveitar o período para recuperar fisicamente alguns atletas. Essa será uma das prioridades da comissão técnica.O departamento médico do Goiás ganhou um novo jogador. O meia Gegê sofreu depois do jogo contra o Avaí, no dia 24 de junho, uma lesão de grau 2 na panturrilha. É similar à do atacante Neymar, que deve perder os primeiros jogos da seleção na Copa do Mundo.Gegê iniciou o processo de recuperação na semana passada e pode ficar de duas a três semanas fora. Ele deve voltar à ficar disponível para o início da sequência de três jogos em oito dias.O atacante Cadu e o meia Lourenço também vão aproveitar o período para melhorar o condicionamento físico. Havia a expectativa pelo retorno de Cadu contra o Atlético-GO, mas ele ficou fora da partida por ainda não ter melhores condições físicas após contusão muscular na coxa. O jogador está em transição há quase duas semanas e deve voltar a trabalhar sem restrições nesta semana.O mesmo vale para o meia Lourenço. Um dos atletas mais regulares do Goiás, o jogador está recuperado de entorse no joelho, mas também ainda busca melhores condições físicas.Na semana passada, Lourenço fez trabalhos com o grupo e também atividades específicas separado do elenco para aprimorar a forma física. Por isso, o técnico Daniel Paulista optou por iniciar o clássico com o meia na reserva e colocá-lo em campo no intervalo.Destaque viajaNesta segunda-feira (1º), o meia Lucas Rodrigues se apresenta à seleção brasileira sub-20. O jogador de 18 anos participará de treinos e amistosos contra o Chile na preparação para o Sul-Americano da categoria que será disputado em 2027.Lucas Rodrigues vai se apresentar, ainda nesta segunda-feira (1º), na Granja Comary, onde participará de treinos até o dia 4 de junho, quando viajará para Santiago, no Chile.A delegação brasileira participará de treinos entre os dias 5 a 8 no CT da Federação Chilena e vai disputar dois amistosos contra a seleção sub-20 do Chile nos dias 6 e 9 de junho. Os jogos vão ocorrer às 18 horas (de Brasília), no Estádio Nacional de Chile.Por causa desta convocação, o meia vai ser desfalque no retorno dos jogos do Goiás no dia 10 de junho contra o Novorizontino. Ele deve chegar a Goiânia justamente no dia da partida da 12ª rodada da Série B.“Se ele (Lucas Rodrigues) está indo para a seleção, é fruto do trabalho e merecimento no dia a dia. Desde dezembro, o Luquinhas fazia parte do grupo que começou a treinar antes da apresentação de todos os atletas. Ele está em evolução, espero que consiga alcançar o sonho que tem e nós vamos dar apoio para desempenhar o ciclo. Vai ser um desfalque importante, mas quero salientar o trabalho não só feito com o Lucas. Eu talvez seja o treinador que em muito tempo (no Goiás) pode trabalhar com tantos jogadores da base do clube, não é comum isso”, elogiou Daniel Paulista, que já relacionou até oito jogadores da base na Série B e em todos os treinos trabalha com mais de 12 atletas formados no clube.