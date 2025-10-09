O técnico Vagner Mancini ganhou três novas opções para escalar o Goiás para o jogo contra o Athletic-MG no próximo sábado (11). O zagueiro Lucas Ribeiro, o meia Brayann e o atacante Jajá ficam à disposição após cumprirem suspensão na derrota para o CRB, na 31ª rodada da Série B.\nBrayann foi expulso no empate sem gols com o Volta Redonda, enquanto Lucas Ribeiro e Jajá receberam o terceiro cartão amarelo e cumpriram a suspensão automática na rodada seguinte.\nPor outro lado, o técnico Vagner Mancini pode ter um desfalque de peso. O volante Juninho deixou o jogo contra o CRB com dores na panturrilha e a tendência é que ele desfalque o Goiás por alguns jogos. O clube esmeraldino não divulga informações sobre o período para tratamento de lesões.\nJuninho é o jogador de linha do Goiás com mais jogos na temporada, ele esteve em campo em 46 das 53 partidas da equipe em 2025. O volante é titular absoluto sob o comando do técnico Vagner Mancini, mas deve ser ausência pelo menos diante do Athletic-MG.