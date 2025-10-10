O técnico Vagner Mancini ganhou dois “reforços caseiros” para o jogo contra o Athletic-MG. O volante Juninho e o atacante Pedrinho estão entre os relacionados para a partida deste sábado (11), na Arena Sicredi, em São João del-Rei/MG.\nJuninho era dúvida após deixar o jogo contra o CRB, na terça-feira (7), com dores na panturrilha. O jogador de 37 anos foi substituído no primeiro tempo na Serrinha e, após exames, não teve lesão constatada. Ele viajou para Minas Gerais e pode ser utilizado pelo técnico Vagner Mancini.\nA principal novidade, no entanto, é o atacante Pedrinho. O jogador de 21 anos não entra em campo desde o dia 7 de setembro, na derrota de 2 a 1 para o Avaí, pela 25ª rodada. As informações foram divulgadas primeiro pelo repórter Andrés Rodrigues e confirmadas pelo POPULAR.\nNa Ressacada, Pedrinho sofreu uma entorse no joelho. Ele fez tratamento com o departamento de fisioterapia, voltou a trabalhar com bola sem restrições nesta semana e fica à disposição para o duelo contra o Athletic-MG.