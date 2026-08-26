Após 24 rodadas, o Goiás ainda não engrenou na Série B. O time esmeraldino não figura entre os seis primeiros colocados (G6) desde a 11ª rodada, já trocou de treinador, recuperou jogadores importantes que estavam lesionados, mas ainda não construiu sequência consistente de resultados.\nO clube esmeraldino está com alerta ligado para recuperar força na reta final da Série B. Na competição, o Goiás tem o 4º pior ataque da competição e a 8ª pior defesa. Além disso, os principais jogadores ofensivos vivem período de jejum e a equipe está há três partidas sem vencer, com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas.\nO técnico Mozart estreou no comando do Goiás no dia 4 de julho, na partida contra o Ceará, substituindo Daniel Paulista. Desde então, foram nove jogos, com três vitórias, três empates e três derrotas, com aproveitamento de 44,4%. Nesse período, o time esmeraldino marcou nove gols e sofreu oito.