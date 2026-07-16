O Goiás terá alguns “reforços” para o jogo contra a Ponte Preta, no próximo sábado (18). Desde o início do período para contratações e da chegada do técnico Mozart, o discurso no clube esmeraldino é que recuperar atletas lesionados será a principal "contratação" da equipe na sequência da Série B. Na próxima rodada, o meia Gegê deve ser relacionado pela primeira vez desde o fim de maio.\nNesta semana, Gegê participou sem limitações dos treinos do Goiás. Ele tem treinado normalmente e seu retorno contra a Ponte Preta só depende da escolha do técnico Mozart.\nO jogador se recuperou de uma lesão de grau 2 na panturrilha, que sofreu na 10ª rodada da Série B, na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, fora de casa. O duelo foi disputado no dia 24 de maio. Ele desfalcou o Goiás em sete partidas.\nGegê não será titular. A tendência é que ele volte a atuar com limitação de minutos, como foi o caso de Lourenço, que jogou 11 minutos na rodada passada no empate com o CRB.