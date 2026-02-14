O Goiás é o primeiro semifinalista do Campeonato Goiano. O clube esmeraldino se classificou ao golear o Crac por 4 a 1 neste sábado (14), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. Na partida de ida, houve empate por 1 a 1. Na volta, o alviverde contou com dia inspirado do atacante Jean Carlos, dois gols de Anselmo Ramon e teve a estreia do meia Lucas Lima na vitória elástica.\nOs gols da vitória esmeraldina na Serrinha foram marcados por Lucas Rodrigues, Anselmo Ramon (duas vezes, uma delas de pênalti) e Jean Carlos. João Veras descontou para o Crac.\nCom a classificação, o Goiás mantém a escrita de não perder um confronto eliminatório para uma equipe de fora da capital desde a temporada de 2020, quando foi superado pela Aparecidense por 2 a 0 em jogo único pelas quartas de final na Serrinha.\n-Galeria Goiás x Crac (1.3374508)