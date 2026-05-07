Depois de fazer história com 20 jogos sem perder na temporada e igualar e/ou superar registros de mais de 30 anos, o Goiás registrou novo número de destaque, mas desta vez de maneira negativa. A atual sequência de quatro derrotas na Série B é a maior registrada pelo clube goiano na história da competição nacional, considerando todos os formatos de disputa.\nNa atual sequência de jogos, o Goiás perdeu para Juventude (2 a 0), Cuiabá (2 a 0), São Bernardo (1 a 0) e Fortaleza (4 a 1) nas últimas quatro rodadas da Série B. O clube igualou o maior registro de derrotas seguidas na competição.\nConsiderando todos os formatos de disputa, o Goiás tem 13 participações na Série B. A maior sequência de derrotas, de quatro partidas, só tinha sido registrada uma vez.\nNa edição de 2011, já no formato dos pontos corridos, o Goiás perdeu para ABC (2 a 0), Paraná (3 a 0), Salgueiro (2 a 0) e Portuguesa (4 a 1). Coincidentemente, os jogos foram pelas rodadas 4 a 7, como na atual sequência em 2026. Naquele ano, o clube goiano voltou a vencer na 8ª rodada, por 2 a 0 sobre o Boa Esporte.