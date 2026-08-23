O Goiás inicia a semana com a expectativa de voltar a regularizar jogadores na atual janela de transferências. A direção esmeraldina pagou a dívida de cerca de R$ 550 mil ao Sint-Truidense, da Bélgica, na sexta-feira (21), e aguarda para ser retirado da lista de clubes punidos com transfer ban pela FIFA.\nO clube goiano acredita que o transfer ban será derrubado nesta segunda (24) ou no máximo na terça-feira (25). Se isso ocorrer, o foco da direção do Goiás será regularizar o atacante Felipe Clemente, contratado por empréstimo junto ao Gama-DF.\nO jogador de 27 anos viajou para Cuiabá, onde o Goiás empatou por 1 a 1 com o Dourado no sábado (22), mas não atuou por ainda não ter sido regularizado. A expectativa é que ele fique disponível para o jogo de sexta-feira (28) contra o São Bernardo, na Serrinha.