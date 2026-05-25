O meia Lourenço é dúvida no Goiás para o clássico contra o Atlético-GO. O jogador de 28 anos apresentou desconforto muscular no domingo (24) e será avaliado nos próximos dias no clube esmeraldino.\nLourenço sentiu dores musculares no pré-jogo do duelo contra o Avaí, disputado no domingo. Por precaução, o jogador foi retirado da partida, que terminou com vitória do Goiás por 2 a 0.\nAlém de Lourenço, o volante Filipe Machado também ficou fora da partida contra o Avaí. O jogador está com um problema particular e por isso desfalcou o Goiás na 10ª rodada. A princípio, ele estará disponível para enfrentar o Atlético-GO.\nCom as ausências, Baldória e Lucas Lima ganharam oportunidades na formação titular. O meio-campo ainda contou com Lucas Rodrigues e Gegê, que já vinham atuando nas escalações iniciais do técnico Daniel Paulista.