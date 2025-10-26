O Goiás inicia a semana de preparação para o mês de novembro, mês em que decidirá o futuro e em qual divisão estará na próxima temporada. Reabilitado e dentro do G4 da Série B após a vitória (2 a 1) sobre o Criciúma no último sábado (25), o clube esmeraldino terá a semana de treinos antes de encarar os últimos quatro desafios na Segundona.Serão quatro concorrentes diretos pela frente para o Goiás no próximo mês: Athletico-PR (em casa), Cuiabá (fora), Novorizontino (em casa) e Remo (fora). À exceção do Remo, o time goiano faz campanha melhor do que os outros três.A previsão é de que, com três vitórias, o retorno à Série A estará garantido.O próximo desafio alviverde será contra o Furacão, que tem 50 pontos e que joga na noite desta segunda-feira (27) contra o Amazonas. A partida será na Serrinha. Se a vitória sobre o Criciúma encerrou sequência do Goiás de seis jogos e mais de um mês sem ganhar na Série B, ainda resta ao alviverde voltar a ganhar em casa para consolidar a recuperação de um mau momento que o clube viveu na reta final da Segundona.A última vez que o Goiás ganhou em casa foi há mais de um mês, no 1 a 0 sobre o Paysandu, no dia 20 de setembro. Desde então, como mandante, a equipe esmeraldina empatou o clássico (0 a 0) com o Atlético-GO e perdeu para CRB (2 a 1) e Chapecoense (3 a 1).Os dois clubes (Goiás e Athletico-PR) vão voltar a disputar jogo decisivo pela Série B, como fizeram há 13 anos, em 2012, quando o Goiás (78 pontos) foi superior e chegou ao último título nacional em briga parelha contra Criciúma (vice, com 73 pontos), Athletico-PR (3º, com 71 pontos), Vitória (4º, 71 pontos) e São Caetano (5º colocado, também 71 pontos, mas sem conquistar a vaga por ter menos vitórias que os time de mesma pontuação).Nas duas vezes em que Goiás e Athletico-PR se enfrentaram em 2012, o alviverde venceu por 3 a 2 (gols de Walter, Valmir Lucas e Ricardo Goulart) e ficou no empate (0 a 0) contra o Furacão, nos duelos entre os técnicos Enderson Moreira e Ricardo Drubscky, ambos da escola mineira de futebol.Após mudanças radicais no sistema tático e nas peças utilizados em Criciúma, o técnico Fábio Carille revelou que optou pela utilização de um trio de zagueiros - “não é a minha preferência, mas não tenho nada contra” - e que acredita que é o ideal para o Goiás na sequência da Série B.O treinador escalou dois defensores que não vinham atuando regularmente: Luiz Felipe e o uruguaio Gonzalo Freitas, que é volante e recuava para a primeira linha quando o Goiás não tinha a bola e foi o autor do gol da vitória. O outro zagueiro foi Lucas Ribeiro.Os zagueiros Messias e Titi ficaram fora, no banco de reservas. Gonzalo Freitas, que é volante de origem, chega a dois gols em 30 atuações pelo alviverde.A mudança tática serviu também para mexer com o elenco depois da péssima atuação na derrota (3 a 1) para a Chapecoense, na Serrinha, jogo em que Carille estreou. Nomes como Moraes Júnior, Messias, Marcão e Wellington Rato perderam a posição no time, apesar de que Rato e Moraes entraram no decorrer da partida em Criciúma.O treinador disse que “a disputa interna é sadia” e que pode mudar novamente a equipe, agora para jogar na Serrinha. O treinador não indicou em que posições pode fazer alterações.