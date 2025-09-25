Na manhã desta sexta-feira (26), a partir das 9 horas, o Goiás abrirá a venda geral de ingressos para o clássico diante do Atlético-GO. O duelo está marcado para a próxima terça-feira (30), às 21h35, na Serrinha, e será válido pela 29ª rodada da Série B.\nLeia também\n+ Goiás não embala sequência de vitórias e perde pontos que deixam momento instável\nO check-in para os sócio-torcedores já está aberto, mas a venda dos ingressos para o público geral será iniciada nesta sexta, através do site ingresso.goiasec.com.br. A venda de ingressos físicos será na segunda-feira (29), das 9 às 17 horas, na bilheteria principal da Serrinha, somente para torcedores com o cadastro aprovado no site.\nOs preços dos ingressos serão os seguintes: R$ 60 nas cadeiras, R$ 45 no Espaço Família e R$ 40 no Tobogã Força e no Setor 03. Como de praxe em clássicos goianos, será torcida única do time mandante. Os torcedores que forem com a camisa esmeraldina terão direito a pagar meia-entrada.