O Goiás iniciou na manhã desta quinta-feira (12) a venda de ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO. Clássicos em Goiânia são disputados com torcida única, portanto apenas esmeraldinos poderão comparecer ao estádio Hailé Pinheiro para a decisão do Estadual.
Os valores seguem os mesmos em todos os setores da Serrinha: R$ 100 (cadeiras), R$ 60 (espaço família e setor 03) e R$ 50 (tobogã). Torcedores com a camisa do Goiás pagam meia-entrada. A compra é feita pelo site: ingresso.goiasec.com.br. É necessário fazer um cadastro facial para acessar o estádio.
Segundo o Goiás, 12 mil ingressos foram disponibilizados à venda, sendo 4,8 mil de meia-entrada. As gratuidades poderão ser retiradas exclusivamente nesta quinta-feira, das 9h às 17h, na bilheteria principal da Serrinha.