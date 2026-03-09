O Goiás iniciou a venda de ingressos para o jogo único contra o Fluminense, do Piauí, pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida será disputada nesta quarta-feira (11) na Serrinha, a partir das 19h30.\nOs valores seguem os mesmos oferecidos pelo Goiás durante o Campeonato Goiano: R$ 100 nas cadeiras, R$ 60 no espaço família e para visitantes e R$ 50 no tobogã. Torcedores com a camisa do Goiás pagam meia-entrada.\nSerá o primeiro jogo do Goiás como mandante na Copa do Brasil deste ano. A equipe esmeraldina estreou na 2ª fase, como visitante, diante do Gama, no estádio Bezerrão. Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o clube goiano avançou à 3ª fase após vitória por 5 a 4 nos pênaltis.\nAssim como na 2ª fase, o jogo é único. Quem vencer, avança. Empate no tempo regulamentar levará a decisão para os pênaltis.