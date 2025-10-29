Na manhã desta quarta-feira (29), o Goiás abriu a venda geral de ingressos para o jogo diante do Athletico-PR, no próximo sábado (1º), às 16 horas, na Serrinha, pela 35ª rodada da Série B. Trata-se de um confronto direto pelo acesso, entre duas equipes da parte de cima da tabela de classificação.\nGoiás faz rescisões para "fechar" elenco em busca do acesso\nOs valores dos ingressos variam entre R$ 60 (cadeiras portão 6 e setor de visitantes portão 3), R$ 45 (espaço família portão 9B) e R$ 40 (tobogã força portão 9), nos preços das inteiras. Torcedores que estiverem com a camisa do Goiás têm direito a pagar meia-entrada.\nOs ingressos podem ser adquiridos online, através deste link, ou na bilheteria principal da Serrinha nesta sexta-feira (31), das 9 às 17 horas, para torcedores com cadastro aprovado no site. Não haverá venda física na data da partida.