O Goiás divulgou nesta sexta-feira (26) a lista de 30 atletas inscritos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, que abre o calendário de competições no País. O clube goiano optou por convocar alguns jogadores que integram o elenco profissional, mas eles não devem participar do torneio.\nOs zagueiros Anthony, Pablo e Murilo Camara, o lateral esquerdo Danilo, o meio-campista Lucas Rodrigues e o atacante Jean Carlos fazem parte do elenco profissional e estão na lista de inscritos para a Copinha.\nO Goiás, no entanto, decidiu que levará para Tanabi, cidade-sede, apenas 20 jogadores, dez abaixo do limite de atletas permitidos pela Federação Paulista de Futebol para disputarem a Copinha.\nOs nomes dos jogadores que serão “cortados” desta lista de 30 nomes não foi divulgado, mas Anthony, Pablo, Murilo Camara, Danilo, Lucas Rodrigues e Jean Carlos estão entre eles. Caso algum jogador se machuque durante a competição, atletas que estão inscritos poderão viajar para São Paulo e disputar o torneio, se o Goiás quiser.