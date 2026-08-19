O Goiás perdeu por 1 a 0 para o Juventude na noite desta terça-feira (18), na Serrinha, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time esmeraldino chega à segunda derrota seguida e pode ver a distância para o G6 aumentar ainda mais no decorrer da rodada, que termina na quinta-feira (20). O alviverde goiano segue com 32 pontos.\nEm uma partida de pouca inspiração, que melhorou na segunda etapa, o Goiás criou pouco e o Juventude foi letal na reta final do segundo tempo para marcar o gol da vitória, com Fábio Lima, e quebrar um tabu que durava 22 anos em Goiânia.\nO Goiás está momentaneamente na 11ª colocação, com 32 pontos, três a menos que o Sport, que atualmente fecha o G6, com 35. A 23ª rodada, porém, ainda não está completa. Todos os times à frente do esmeraldino na tabela e aqueles que podem ultrapassá-lo ainda jogam. A rodada será encerrada na quinta-feira (20).