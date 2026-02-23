O Goiás liberou o atacante Jajá para fazer exames médicos e concluir a negociação para assinar contrato em definitivo com o Remo. O clube esmeraldino vai receber R$ 3 milhões pela transferência. O jogador de 27 anos viajou para Belém nesta segunda-feira (23) e não deve mais jogar pelo time goiano.\nA negociação foi concluída nesta segunda-feira (23). A transferência total será de R$ 3,7 milhões, sendo R$ 3 milhões para o Goiás, que era detentor de 50% do passe do jogador, e R$ 700 mil para a Portuguesa, dona de 40% do passe do atacante. Não foi informado se o time paulista e o atleta (tinha 10%) mudaram os percentuais dos respectivos direitos.\nJajá viajou para Belém e vai fazer exames médicos ainda nesta semana. Se aprovado, deve ser anunciado pelo Remo nos próximos dias. O contrato com o Leão deve ser até o fim de 2028.