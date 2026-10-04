No 1º turno da Série B, o Goiás foi o 7º melhor time da competição, com 29 pontos conquistados em 19 jogos, uma média de 1,52 ponto somado por partida. Já no 2º turno do campeonato, o esmeraldino possui atualmente a 7º pior campanha, com 13 pontos somados em 12 jogos, uma média de 1,08 ponto somado por partida.\nO cenário do 1º turno era o seguinte. O Goiás somou oito vitórias, cinco empates e seis derrotas, e terminou a primeira metade do torneio a apenas um ponto do Novorizontino, que naquele momento era o primeiro clube do lado de dentro do G6. Já a distância para o vice-líder Operário-PR, primeiro membro do G2, era de seis pontos.\nAgora, a situação é bem diferente. Com quatro vitórias, um empate e sete derrotas no returno - o número de resultados negativos já superou a quantidade do 1º turno, com sete rodadas de antecedência -, o Goiás caiu para a 12ª posição e tem dez pontos a menos do que o 6º colocado Atlético-GO, e 14 atrás do vice-líder Juventude.