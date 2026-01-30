O clima de clássico tomou conta do Goiás após o apito final nesta quinta-feira (29), na Serrinha. Em confronto direto pela vice-liderança do Campeonato Goiano, o time esmeraldino venceu a Abecat por 1 a 0, com gol do jovem Lucas Rodrigues no encerramento da 6ª rodada do Goianão. Agora, o duelo direto é pela liderança do Estadual contra o rival Vila Nova.\n“Por tudo que envolve, a história, além dos últimos anos, eu não vou entrar em pilha para provocar, mas estamos nos mobilizando desde o início (do campeonato) e é batendo em cima dos clássicos. Independentemente da fase que seja, esse tipo de clássico é um jogo diferente, é um jogo à parte. Vamos nos preparar com todas as armas para domingo (1º) nossos torcedores saírem felizes”, avisou o goleiro Tadeu.\nGoiás e Vila Nova duelam diretamente pela liderança do Goianão a duas rodadas do fim da fase de classificação do Estadual. O time colorado chega para o confronto na 1ª colocação, com 15 pontos e um ponto à frente do rival esmeraldino. Quem vencer vai terminar a 7ª rodada no topo da tabela.