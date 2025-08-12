O Goiás não pretende mudar a rotina na semana do clássico contra o Vila Nova, mas trata a partida como diferente na corrida pelo acesso à Série A. Um jogo à parte por causa da rivalidade entre os times, que ganhou pressão extra do lado esmeraldino por causa do atual jejum sem vitória diante do principal rival.\nA equipe esmeraldina terá a semana livre e vai manter o plano de ter uma atividade por dia. A preparação terá os habituais treinos táticos, físicos e técnicos. Vão ocorrer análises de vídeos do Vila Nova (normalmente mais próximos do dia do jogo), conversas coletivas e individuais do técnico Vagner Mancini com jogadores.\nApesar da rotina no dia a dia não ser diferente do habitual, jogadores do Goiás definem a preparação para um clássico contra o Vila Nova como “diferente”.\n“A preparação em si, para o clássico, é diferente, mas tentaremos não criar pressão excessiva. Vamos dar a devida importância para continuar na ponta da tabela. O clássico é diferente de qualquer outra partida, então vamos nos dedicar, ter seriedade e trabalhar muito para no final de semana fazer um grande jogo e sair com a vitória”, avisou o zagueiro Messias, que foi o autor de um dois gols do Goiás no empate por 2 a 2 com o Vila Nova no clássico entre os rivais goianos no 1º turno.