O Goiás perdeu três pontos da vantagem para o 5º colocado, o Cuiabá, e terminou a sequência de jogos como visitante confiante em reverter o momento da equipe na Série B. Os resultados nas partidas contra Avaí (derrota por 2 a 1) e Coritiba (empate sem gols) não foram positivos, mas o clube goiano avalia que o desempenho apresentado diante da equipe paranaense, o último compromisso, foi positivo e “resgatou a alma” do time esmeraldino.\n“Foi um ponto fora de casa diante de uma equipe (Coritiba) que lidera e alterna a liderança com a gente. Óbvio que quando você está na ponta e perde duas partidas seguidas, cai o mundo no Brasil. A intolerância toma conta das pessoas”, reclamou o técnico Vagner Mancini.\nOs resultados na sequência como visitante tiraram o Goiás da liderança da Série B, mas o clube goiano, por causa do empate sem gols no confronto direto com o Coritiba, está dois pontos atrás do time paranaense. A vantagem para o 5º colocado também é considerável, são seis à frente do Remo, além da diferença de vitórias: 13 a 9. Ou seja, mesmo se perder os próximos dois jogos, o time esmeraldino não deixará a faixa do acesso.