O Goiás definiu a data para votação da provável mudança no estatuto do clube. Sócios vão definir no dia 14 de agosto, a partir das 19h30, no ginásio Luiz Torres de Abreu, no estádio Hailé Pinheiro, se o documento que rege as normas do clube esmeraldino será alterado novamente.\nEssa é a segunda fase do processo para alteração no estatuto. A primeira votação ocorreu no dia 7 de julho e foi restrita aos sócios que integram o Conselho Deliberativo do Goiás. Dos 250 conselheiros aptos para voto, apenas 77 estiveram na reunião e todos votaram pela mudança no estatuto.\nA segunda votação, que define se haverá ou não a mudança, vai ocorrer no dia 14 de agosto e é aberta para todos os sócios adimplentes do Goiás. A expectativa é que os sócios aprovem a alteração.\nEntenda a sugestão de mudança\nA proposta sugerida prevê o retorno de uma diretoria executiva, com a figura de um presidente executivo.