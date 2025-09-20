O Goiás, depois de três partidas sem vitória na Série B, voltou a ganhar na competição nacional e assume a liderança provisória da Segundona. O meia Jean Carlos, que saiu do banco de reservas, marcou o gol do triunfo esmeraldino, por 1 a 0, neste sábado (20), na Serrinha, pela 27ª rodada.\nCom o resultado, a equipe goiana chega aos 48 pontos (com 14 triunfos) e vai dormir na liderança da Série B. Para seguir em 1º, o Goiás precisa de um tropeço do Coritiba, que neste domingo (21), joga contra o América-MG, fora de casa. Se a equipe paranaense, que tem 47 pontos (e 13 vitórias), vencer, o clube goiano volta para a 2ª colocação.\nO Goiás não vai demorar para voltar a jogar pela Série B. Na 28ª rodada, o time esmeraldino encara a Ferroviária. O jogo será disputado na próxima terça-feira (23), no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, a partir das 21h35.