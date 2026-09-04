Conselheiros do Goiás vão se reunir na próxima semana para debater a contratação de um novo empréstimo para administrar os problemas financeiros que o clube enfrenta. A reunião extraordinária está marcada para terça-feira (8), a partir das 18h30, no CT Edmo Pinheiro.\nO valor do empréstimo será de cerca de R$ 20 milhões. Na reunião, os conselheiros vão debater se o CT Coimbra Bueno, em Aparecida de Goiânia, poderá ser inserido como garantia da provável negociação para contratação de novo empréstimo.\nA intenção da diretoria do Goiás é ter um novo aporte financeiro para quitar salários atrasados e administrar a crise financeira nos próximos meses. O elenco esmeraldino tem dois meses de direitos de imagem e um mês de vencimentos em carteira em atraso.\nO POPULAR procurou a diretoria executiva e o Conselho Deliberativo do Goiás para comentar o assunto, mas não obteve retorno dos dirigentes.