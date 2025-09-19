O Goiás está focado na corrida pelo acesso à Série A, mas uma das observações de mercado do clube goiano é a situação do atacante Edson Carioca. O jogador de 28 anos é um dos destaques do Mirassol, principal surpresa do futebol brasileiro em 2025, e despertou interesses de outras equipes, o que pode render valor milionário ao time esmeraldino.\nEdson Carioca possui contrato com o Goiás até o fim de 2027, mas foi emprestado, em março, ao Mirassol até o final do Campeonato Paulista de 2026. No clube do interior de São Paulo, o atacante reencontrou seu melhor momento e é um dos destaques da equipe na Série A.\nO atacante foi cedido por empréstimo com cláusula de opção de compra ao Mirassol. O clube paulista ainda não definiu se fará oferta para contratar Edson Carioca em definitivo, mas o assunto é avaliado. O time do interior de São Paulo precisa informar ao Goiás se vai exercer o direito de compra até o final deste ano.