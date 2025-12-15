O Goiás mudou a programação nesta semana e remarcou a coletiva de apresentação do diretor Michel Alves para quarta-feira (17) - ele seria apresentado nesta segunda-feira (15). Segundo o clube, a mudança ocorreu por causa de um atraso na chegada do técnico Daniel Paulista em Goiânia.\nDe acordo com comunicado do Goiás, o treinador também seria apresentado e como ele não chegará em Goiânia nesta segunda-feira o clube decidiu remarcar as apresentações para quarta-feira.\nO Goiás informou que além do diretor e do treinador, membros do Conselho de Administração estarão presentes na quarta-feira.\nPré-temporada\nNesta segunda-feira, oito atletas iniciaram a pré-temporada no Goiás. A única novidade foi o atacante Kadu, que foi contratado por empréstimo junto ao Anápolis e assinou contrato até o fim do Goianão do ano que vem.