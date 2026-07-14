O Goiás não vai aproveitar a janela extra para contratações, que ficará ativa até sexta-feira (17), e só deve reforçar o elenco a partir do dia 20 de julho, quando será aberto o segundo período para transferências no calendário do futebol brasileiro. A direção esmeraldina aguarda a entrada de recursos financeiros para concluir negociações.\nDos clubes goianos na Série B, o Goiás é o único que ainda não fez nenhuma contratação para o segundo semestre da temporada.\nA direção esmeraldina optou por não fechar nenhum acordo com jogadores antes de estabilizar a situação financeira. O clube aguarda a entrada de recursos financeiros, o que pode ocorrer ainda nesta semana, para finalizar negociações.\nA prioridade do diretor Michel Alves é reforçar o setor ofensivo, principalmente com a chegada de atletas de beirada. É a carência que o dirigente e a comissão técnica liderada por Mozart identificaram no elenco esmeraldino.