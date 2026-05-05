O Goiás não deve contar com o centroavante Cadu no clássico contra o Vila Nova. O jogador segue com dores leves na coxa esquerda após se machucar durante a goleada sofrida para o Fortaleza, na última rodada da Série B.\nCadu passou por avaliação do departamento médico na reapresentação da equipe esmeraldina na segunda-feira (4). O Goiás decidiu não atualizar a situação do atleta, mas o atacante permanece com dores leves e deve ficar fora do clássico contra o Vila Nova.\nCaso a ausência de Cadu seja confirmada ao longo da semana, o técnico Daniel Paulista deve escalar Anselmo Ramon como titular no clássico do próximo sábado (9).\nPor opção, o treinador tirou o Anselmo Ramon da formação inicial contra o Fortaleza e escalou Cadu como titular. Ele se machucou ainda no primeiro tempo da partida disputada na Arena Castelão após apresentar dor muscular na coxa esquerda.