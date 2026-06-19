O médico Bruno Favaron praticamente descartou a presença do meia Lourenço no jogo contra o Operário-PR pela 14ª rodada da Série B. O jogador se recupera de uma lesão na coxa e ainda está na fase de transição, a última antes do retorno às atividades sem restrições.\nSegundo Bruno Favaron, Lourenço ainda precisará de alguns dias para ser integrado ao elenco. Nesta semana, o meia treinou no campo, mas fez trabalhos separado dos demais companheiros.\n“Lourenço está na transição, que é a fase pós tratamento médico. Ele teve uma lesão muscular no começo da coxa, próximo ao quadril. Não é a lesão do joelho, que tivemos uma recuperação rápida. Agora teve lesão parcial e está junto à equipe de preparação física. A gente acredita que nos próximos dias ele vai ser integrado ao grupo, mas isso será avaliado no dia a dia”, explicou o médico do Goiás.